"Динамо" встановило історичний антирекорд в Лізі чемпіонів

Київське "Динамо" встановило власний антирекорд. Вперше в історії столичний клуб пропускає три групових стадії Ліги чемпіонів поспіль.

У сезоні-2017/18 динамівці відразу ж вилетіли в 3-му кваліфікаційному раунді турніру від швейцарського клубу "Янг Бойз" (3:1, 0:2). У наступному євросезоні кияни спочатку пройшли чеську "Славію" (1:1, 2:0), але потім вибули в плей-офф кваліфікації, поступившись голландському "Аяксу" (1:3, 0:0). Нарешті, в поточному сезоні "Динамо" припинило боротьбу знову в третьому раунді відбору після зустрічі з першим же суперником, бельгійським "Брюгге" (0:1, 3:3).

Беньямін Вербич ФК "Динамо"

Всі три сезони київську команду очолював Олександр Хацкевич. До цієї "чорної" серії "Динамо" ще ніколи раніше не пропускало більше двох групових раундів ЛЧ поспіль.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Хацкевич прокоментував виліт "Динамо" з Ліги чемпіонів, натякнувши про швидку відставку.

Найкрасивіші дівчата у нас в Instagram!