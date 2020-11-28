"Динамо" в матчі з двома вилученнями обіграло "Ворсклу" в УПЛ

Київське "Динамо" обіграло полтавську "Ворсклу" в матчі 11-го туру чемпіонату України з футболу в Прем'єр-лізі.

Зустріч на столичному НСК "Олімпійському" завершилася з рахунком 2:0.

Перший тайм пройшов повністю під диктовку "Динамо", яке за всіма статтями переграло "Ворсклу". Господарі раз по раз навантажували правий фланг, де з завданням не справлявся 35-річний ветеран полтавців Павло Ребенок. На 14-й хвилині Попов зробив розрізану передачу на Циганкова, Віктор відкинув м'яч на Вербича, отримав назад і переправив у порожні ворота.

"Динамо" продовжувало насідати, притиснувши гостей до воріт. Підопічні Максимова допускали багато помилок у простих ситуація, абсолютно розчинившись в атаці. Щербак зі Степанюком не могли перейти половину поля.

На 20-й хвилині де Пена подвоїв рахунок, але Юрій Іванов після наради з Катериною Монзуль, яка працює на VAR, скасував взяття воріт.

Другий легітимний гол трапився на 36-й хвилині. Де Пена з лівого флангу прострілив на Вербича та словенець, випередивши Альюна з Яворським, переправив м'яч в сітку.

У другому таймі ситуація на полі не поміняла. Перший небезпечний момент за гру "Ворскла" створила лише на 64-й хвилині. Динамівці трохи розслабилися, дозволивши ситуації вирівнятися і за 7 хвилин залишилися в меншості.

Забарний за жорстке порушення отримав пряму червону картку. 18-річний центрбек ненавмисно, але в'їхав шипами в пах Степанюку.

На останніх хвилинах команди залишилися в рівній кількості, коли вилучення заробив Кане за грубий фол на Лєднєвє.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у вівторок столичні футболісти не змогли здобути перемогу в Лізі чемпіонів. Матч проти "Барселони" завершився з рахунком 0:4.