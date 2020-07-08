"Динамо" – "Ворскла": онлайн-трансляція фіналу Кубка Україну-2020

Київське "Динамо" і полтавська "Ворскла" в середу, 8 липня, визначать переможця розіграшу Кубка України нинішнього сезону.

Команди Олексія Михайличенка та Юрія Максимова битимуться за престижний турнір на стадіоні "Металіст" в Харкові. OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію матчу Динамо – Ворскла. Початок гри – о 21:30.

ПРОМО ФІНАЛУ ДИНАМО – ВОРСКЛА

ДЕ ДИВИТИСЯ ДИНАМО – ВОРСКЛА

Побачити поєдинок можна буде відразу на двох телеканалах. Розширену трансляцію проведе "Футбол 1", де показ буде супроводжувати традиційна аналітична студія.

Крім того, безкоштовно гру покаже загальнонаціональний UA:Перший.

ПРОГНОЗ НА ДИНАМО – ВОРСКЛА

Явним фаворитом зустрічі вважається київська команда. Ставки на перемогу "Динамо" в основні 90 хвилин часу приймаються з коефіцієнтом 1,30.

Нічия оцінюється котируванням 5,80. А показники на успіх "Ворскли" досягають рівня 9,10.

ЛЮДИ В ЧОРНОМУ

Обслуговувати гру довірили бригаді арбітринь на чолі з Катериною Монзуль з Харкова. Допомагати їй будуть сумчанка Марина Стрілецька і представниця столиці Олександра Ардашева.

Відзначимо, що на матчі буде працювати система відеодопомоги арбітрам, яку представляє дніпрянин Віталій Романов.

Катерина Монзуль – арбітр фіналу Кубка Україну-2020 Катерина Монзуль – арбітр фіналу Кубка Україну-2020

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Беньямін Вербич, легіонер "Динамо":

– Ми знаємо, що одна гра все вирішує. І "Ворскла" на неї все поставила, але ми до цього готові. І будемо намагатися привезти кубок до Києва.

Юрій Максимов, головний тренер "Ворскли":

– Це фінал Кубка, і ми потрапили туди. "Ворскла" досягла цього. Найголовніше – щоб не перегоріли. У нас половина команди – це хлопці до 20-ти років, іншим за 30. Немає середнього віку. Це наш великий біль. Кубковий фінал – це свято не тільки для команд, але і для їх вболівальників. Самі посудіть: якщо пустили метро, тролейбуси, відкрили ресторани – чому не пустити народ на трибуни?

Як повідомляв OBOZREVATEL, київське "Динамо" встановило особистий антирекорд за кількістю поразок у чемпіонаті України.