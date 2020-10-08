"Динамо" представило заявку на Лігу чемпіонів із трьома новачками й Гармашем

Київське "Динамо" опублікувало заявку на груповий етап Ліги чемпіонів, представивши за списками А і Б 31 футболіста.

У ростері присутні три гравці, які перейшли в столичну команду в осіннє трансферне вікно (Клейтон, Костевич, Белуце), а також Денис Гармаш, який другу половину сезону 19/20 провів за турецький "Різеспор" на правах оренди.

Загалом, список має такий вигляд (зірочками відзначені гравці зі списку Б).

Воротарі: 1. Георгій Бущан, 71. Денис Бойко, 35. Руслан Нещерет*, 51. Валентин Моргун*

Захисники: 13. Артем Шабанов, 20. Олександр Караваєв, 21. Володимир Костевич, 24. Олександр Тимчик, 94. Томаш Кендзьора, 4. Денис Попов*, 16. Віталій Миколенко*, 25. Ілля Забарний*, 34. Олександр Сирота*, 55. Костянтин Вівчаренко*

Півзахисники: 5. Сергій Сидорчук, 6. Тудор Белуце, 7. Беньямін Вербич, 8. Володимир Шепелєв, 10. Микола Шапаренко, 14. Карлос де Пена, 15. Віктор Циганков, 17. Богдан Ледньов, 18. Олександр Андрієвський, 19. Денис Гармаш, 29. Віталій Буяльський, 99. Міккель Дуелунд, 11. Георгій Цітаішвілі*

Нападники: 22. Жерсон Родрігеш, 27. Клейтон да Сілва, 31. Назарій Русин, 89. Владислав Супряга

Нагадаємо, що в груповому етапі ЛЧ сезону 20/21 віцечемпіони України зіграють у групі G разом з "Ювентусом", "Барселоною" та "Ференцварошем".