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"Динамо" висунули жорсткі вимоги в трансфері форварда

2.1тЧитати новину російською

Київське "Динамо" зробило запит "Сент-Етьєну" з приводу покупки нападаючого Роберта Берич, однак французький клуб запросив за нього занадто велику суму.

У 27-річному словенці "біло-сині" бачать посилення проблемної лінії атаки. Як повідомляє L'Equipe, "Сент-Етьєн" хоче виручити за свого гравця 5 млн євро, в той час як "Динамо" готове заплатити тільки половину цієї суми. Авторитетний ресурс Transfermarket оцінює Берич в 4,5 млн.

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Контракт словенця з "Сент-Етьєном" закінчується в червні наступного року.

Початок минулого сезону форвард провів в оренді в "Андерлехта", а після зимового міжсезоння повернувся до французької команди, де у 17 матчах чемпіонату Франції забив 7 голів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, зірка "Динамо" потрапив у клуб по незвичайної причини.

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Тема
Трансфери
Місце
УкраїнаКиїв
Об'єкти
ФК Динамо КиївСент-Етьєн
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