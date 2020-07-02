"Динамо" виступило із зверненням до УАФ і МОЗ України

Київське "Динамо" звернулося до Української асоціації футболу (УАФ) і Міністерства охорони здоров'я України (МОЗ) з проханням розглянути можливість відкриття кількох секторів для уболівальників на фінал Кубка України.

З огляду на ситуацію в країні, столичний клуб просить виділити певну квоту квитків, які будуть поширені серед фанатів команди.

"ФК "Динамо" буде максимально сприяти дотриманню заходів безпеки і умов медичного протоколу (необхідної дистанції між уболівальниками)", – йдеться в заяві.

Як приклад, "Динамо" звернуло увагу на ряд іноземних чемпіонатів, де вболівальники допускаються на трибуни з урахуванням дотримання правил і заходів медичного протоколу.

"У нашій країні працюють магазини, метро, наземний транспорт, кінотеатри і кафе - це дозволяє піднімати питання і про відвідування уболівальниками футбольного матчу. Фінал національного Кубку – це важлива подія у футбольному житті нашої країни. Залишити такий матч взагалі без уболівальників на трибунах означає позбавити футбол душі і емоцій", – наголошується в заяві.

Як повідомляв OBOZREVATEL, фінальний матч Кубка України з футболу "Динамо" - "Ворскла" пройде на харківському ОСК "Металіст" 8 липня. Початок о 19:30.