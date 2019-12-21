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21 грудня • оновлено в 12:24
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"Динамо" вирішило терміново повернути футболіста збірної України

1.9т
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Нападник молодіжної збірної України і київського "Динамо" Назарій Русин після закінчення зимової відпустки повернеться в розташування свого клубу.

Назарій Русин

Назарій Русин

Футбол 24

21-річний футболіст в першій половині сезону на правах оренди виступав у луганській "Зорі".

Як повідомляє "Динамо" від Шурика" з посиланням на свої джерела близькі до керівництва "Зорі ", рішення про дострокове повернення Русина в "Динамо" вже прийнято, і форвард продовжить підготовку до другої частини сезону почне разом з "біло-синіми".

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Назарій Русин мав першу частину сезону-2019/2020 провести в оренді в "Карпатах", але в останній момент трансфер зірвався.

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Автор
Максим Богданов
Особа
Назарiй Русин
Місце
Україна Київ
Тег
ФК Динамо Київ
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