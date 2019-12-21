"Динамо" вирішило терміново повернути футболіста збірної України

Нападник молодіжної збірної України і київського "Динамо" Назарій Русин після закінчення зимової відпустки повернеться в розташування свого клубу.

Назарій Русин Футбол 24

21-річний футболіст в першій половині сезону на правах оренди виступав у луганській "Зорі".

Як повідомляє "Динамо" від Шурика" з посиланням на свої джерела близькі до керівництва "Зорі ", рішення про дострокове повернення Русина в "Динамо" вже прийнято, і форвард продовжить підготовку до другої частини сезону почне разом з "біло-синіми".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Назарій Русин мав першу частину сезону-2019/2020 провести в оренді в "Карпатах", але в останній момент трансфер зірвався.

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