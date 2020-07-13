"Динамо" вирішило продати Циганкова – ЗМІ

Керівництво київського "Динамо" прийняло рішення щодо продажу лідера команди Віктора Циганкова.

За даними Telegram-каналу "Динамо Київ Inside", оформленням трансферу 22-річного півзахисника буде займатися його батько, який одночасно є й агентом гравця.

"Начебто сталося. За нашою інформацією, дано добро на продаж Віктора Віталійовича. Але трансферної саги в ЗМІ цього літа чекати не варто – агент у Циганкова власний батько, і тому попередні неправдиві вкидання в ЗМІ виключені. Циганков-старший відтепер може починати шукати варіанти", – пишуть автори каналу.

ЗМІ повідомили про швидкий трансфер Віктора Циганкова Telegram-каналу "Динамо Київ Inside"

Відзначимо, що інтерес до Циганкова проявляють топ-клуби, в числі яких називалися "Баварія", дортмундська "Боруссія", "Рома" та "Наполі".

Як повідомляв OBOZREVATEL, легіонера "Динамо" Жерсона Родрігеса вигнали з турецького клубу.