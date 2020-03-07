"Динамо" випереджає "Шахтар" в незвичайному рейтингу

Київське "Динамо" після 21-го туру чемпіонату України з футболу в Прем'єр-лізі випереджає "Шахтар" за показником xG (очікувані голи), створеним гольовим моментам і ударам по воротах.

Динамо - Шахтар ФК Шахтар

Показник ймовірності взяття воріт київського клубу дорівнює 53, повідомляє команда1. У гірників – 47. У п'ятірку також увійшли "Зоря" (41), "Олександрія" (32) і "Десна" (32).

Немає рівних киянам і по числу гольових моментів – 175. У "Шахтаря" 166.

Підопічні Михайличенка також завдали більше за інших команд ударів по воротах суперника – 413. "Шахтар" за цим показником лише третій – 312.

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Динамо" в матчі 21-го туру чемпіонату України з футболу в Прем'єр-лізі обіграло "Колос" з Ковалівки. Поєдинок на НСК "Олімпійський" завершився з рахунком 2:0.

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