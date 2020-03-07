Головна Новини
7 березня • оновлено в 12:35
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Новини футболу

"Динамо" випереджає "Шахтар" в незвичайному рейтингу

1.9т
Читати матеріал російською

Київське "Динамо" після 21-го туру чемпіонату України з футболу в Прем'єр-лізі випереджає "Шахтар" за показником xG (очікувані голи), створеним гольовим моментам і ударам по воротах.

Динамо - Шахтар

Динамо - Шахтар

ФК Шахтар

Показник ймовірності взяття воріт київського клубу дорівнює 53, повідомляє команда1. У гірників – 47. У п'ятірку також увійшли "Зоря" (41), "Олександрія" (32) і "Десна" (32).

"Динамо" випереджає "Шахтар" в незвичайному рейтингу

Немає рівних киянам і по числу гольових моментів – 175. У "Шахтаря" 166.

"Динамо" випереджає "Шахтар" в незвичайному рейтингу

Підопічні Михайличенка також завдали більше за інших команд ударів по воротах суперника – 413. "Шахтар" за цим показником лише третій – 312.

"Динамо" випереджає "Шахтар" в незвичайному рейтингу

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Динамо" в матчі 21-го туру чемпіонату України з футболу в Прем'єр-лізі обіграло "Колос" з Ковалівки. Поєдинок на НСК "Олімпійський" завершився з рахунком 2:0.

Хто з ким зустрічається в українському спорті, дізнавайся у нас в Telegram!

Читайте всі новини по темі "Прем'єр-ліга України" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
Прем'єр-ліга України
Місце
Україна
Теги
ФК Динамо Київ ФК Шахтар
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
5
3
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Это какой-то идиотизм!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Junio Van
Junio Van
Кацaп Кацaпыч, да просто рагулизм )
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги

Ставка матча
все ставки
Челси
VS
Эвертон
Эвертон не проиграет
1.96 Сделать ставку
Манчестер Юнайтед
VS
Манчестер Сити
Манчестер Юнайтед с форой (+1)
1.80 Сделать ставку
Бавария
VS
Аугсбург
Тотал меньше 4.5
1.77 Сделать ставку
Вильярреал
VS
Леганес
Победа Вильярреала
1.84 Сделать ставку
Бетис
VS
Реал
Победа Реала
1.88 Сделать ставку
Лилль
VS
Лион
Победа Лилля с форой (0)
1.56 Сделать ставку
Боруссия М
VS
Боруссия Д
Тотал больше 3-х голов
1.86 Сделать ставку
Вольфсбург
VS
Лейпциг
Победа гостей
1.975 Сделать ставку
Александрия
VS
Динамо
Победа гостей
1.49 Сделать ставку
Победа Германии
6.0 Сделать ставку