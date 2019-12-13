"Динамо" вилетіло з Ліги Європи: спортивні підсумки 12 грудня

Київське "Динамо" безславно вилетіло з Ліги Європи, а Всесвітня боксерська організація винесла рішення щодо бою Усик – Джошуа.
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Крім того, головний тренер збірної Росії Станіслав Черчесов захопився Андрієм Шевченком та Україною. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:
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