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13 грудня • оновлено в 10:01
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"Динамо" вилетіло з Ліги Європи: спортивні підсумки 12 грудня

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Київське "Динамо" безславно вилетіло з Ліги Європи, а Всесвітня боксерська організація винесла рішення щодо бою Усик – Джошуа.

OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини четверга, 12 грудня.

Крім того, головний тренер збірної Росії Станіслав Черчесов захопився Андрієм Шевченком та Україною. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:

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Читайте всі новини по темі "Ліга Європи" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Теми
Ліга Європи Усик - Джошуа WBO
Особи
Ентоні Джошуа Олександр Усик
Тег
ФК Динамо Київ
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фил филька
фил филька
в заголовке слово позорно нет. а в названии страницы (закладка браузера) это слово есть)) походу как про зенит - написали сначала позорно а потом своих то жалко и вычеркнули. чужие вылетают позорно, а вот свои - достойно. обос такой обос))
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