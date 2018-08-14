Динамо вийшло у плей-оф відбору Ліги чемпіонів

Київське "Динамо" у матчі-відповіді кваліфікації Ліги чемпіонів досить впевнено переграло "Славію" - 2:0. Це дозволило киянам вийти у плей-оф відбору ЛЧ, хоча перший матч між цими командами у Празі завершився нічиєю 1:1.

У плані підсумкового результату киянам дуже зіграв на руку швидкий гол - чехам знову забив Беньямін Вербич. Подача з флангу, захисники суперника грають неуважно, і хавбек "Динамо", що вбігає у воротарський майданчик, в дотик переправляє м'яч у ворота.

"Динамо" могло продовжити в тому ж дусі та забезпечити результат ще до перерви, але багато в чому затягувало свої атаки, що чехи встигали все перекривати у своїй штрафній.

Сама ж "Славія" непогано атакувала по флангах - крайні захисники "Динамо" провели досить поганий перший тайм і трохи другого. Але, на щастя "Біло-синіх", Бурда з Кадаром були уважні в центрі та особливо не давали чехам пробивати по воротах. Хоча пражани все ж забили, але рефері (хоч не з самого початку, але все ж) скасував гол, угледівши чи то оф-сайд, чи то фол з боку гравця "Славії".

Веселіше стало у другому таймі, коли "Динамо" сіло глибше і почало помилятися у захисті. Кілька разів кияни буквально губилися при стандартах, і "Славія" прощала українців. У чехів просто не знайшлося гравців, здатних самостійно вирішити долю епізоду у вирішальний момент.

"Динамо" ж, переживши серію атак "Славії" і зібравшись в обороні, почало все більше виходити у швидкі атаки і у два-три паси діставатися до воріт чехів. Це не могло не дати плоди, в результаті чого відзначився Бесєдін. Циганков обігрався в стінку біля правого флангу, пройшов і зробив відмінний розрізаючий пас на форварда - Бесєдіну залишалося тільки забити.

Кінцівку поєдинку обидві команди провели досить сумбурно, хоча з результатом вже все було зрозуміло. Але "Славія" ще пару разів була близька до голу престижу, а "Динамо" завантажувало далекими передачами Вербича та Циганкова.

Але на двох голах команда Хацкевича зупинилася, чого цілком вистачило для проходу у плей-оф кваліфікації. Там "Динамо" зіграє з переможцем пари "Аякс" (Голландія) - "Стандарт" (Бельгія), які в першому матчі (в Бельгії) зіграли 2:2, а матч-відповідь проведуть трохи пізніше "Динамо".

"Динамо" (Київ) - "Славія" (Прага) - 2:0

Голи: Вербич (11), Бесєдін (73)

"Динамо": Бойко - Кендзьора, Бурда (Шабанов, 74), Кадар, Пиварич - Сидорчук, Гармаш - Циганков, Шепелев (Буяльський, 88), Вербич - Бесєдін

"Славія": Даніел Колар - Цоуфаль, Нгаду-Нгаджуй, Делі, Боріл - Гушбауер (Фрідріх, 85), Соучек - Стох, Сікора, Змргал (Балута, 68) - Тецль (Шкода, 74)

Попередження: Гушбауер (38), Стох (45+1), Боріл (86), Куфал (90), Фрідріх (90+4)