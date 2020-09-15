"Динамо" вийшло в плей-оф Ліги чемпіонів

Київське "Динамо" в третьому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів обіграло нідерландський АЗ і вийшло в плей-оф турніру, де зіграє з переможцем пари "Гент" (Бельгія) / "Рапід" (Австрія).

Зустріч у Києві на НСК "Олімпійський" завершилася з рахунком 2:0. OBOZREVATEL вів онлайн-трансляцію матчу Динамо – АЗ.

Поєдинок розпочався у невисокому темпі. Обидві команди вибрали обережну тактику без необдуманих атак великими силами. Гості, практично стоячи, подовгу розігрували м'яч біля своїх воріт, виманюючи киян.

Віталій Миколенко.

Спроби організувати напад у "Динамо" виходили лише через довгі передачі від захисників, без контролю шкіряної сфери.

Перший небезпечний момент стався на 13-й хвилині, коли пройшов небезпечний пас у штрафну, змусивши Бущана попрацювати.

Луческу просив своїх футболістів максимально швидко в один пас грати на своїх нападників, але велика кількість браку залишала без роботи і Родрігеса, і де Пену, і Супрягу.

Микола Шапаренко.

Поступово перевага голландців ставала все більш явною і на 27-й хвилині АЗ забив гол, але арбітр вирішив, що за мить до удару м'яч покинув межі поля.

АЗ впевнено почувалося на половині поля українського клубу, притиснувши його до воріт. Динамівці дуже небезпечно грали у своїй штрафній, раз по раз лiквiдуючи "пожежі".

Ближче до кінцівки тайму Сидорчук опустився третім центральним захисником, а "Динамо" намагалося якось перебудувати атаку.

Жерсон Родрігес.

На першій доданій хвилині першого тайму Буяльський завдав перший небезпечний удар киян, потрапивши в голову захиснику.

Другий тайм почався для українців феєрично. Гравці АЗ обрізалися, м'яч потрапив до Буяльського, який увірвався по флангу в штрафну, знайшовши ювелірним пасом у центрі вільного Родрігеса – 1:0.

Підопічні Луческу спробували закріпити успіх, але де Пена не зміг у чужій штрафній переграти захисника.

Після забитого гола малюнок гри не змінився. АЗ володіло м'ячем, не даючи нашим співвітчизникам налагодити свою гру.

Під час другої половини зустрічі Влад Супряга створив собі два моменти, але в першому разі ворота врятував нідерландський воротар, а в другому "новий Шевченко" не встиг точно нанести удар.

Томаш Кендзьора.

"Динамо" знову відійшло всім складом в оборону, огризаючись контрвипадами, один з яких на 87-й хвилині приніс успіх.

Кендзьора подав із правого флангу, голкіпер помилився на виході, а Шапаренко замкнув головою в порожні ворота – 2:0.

Через 2 хвилини голландці могли скоротити відставання, але неймовірно зіграв Бущан.

Зустрічі плей-офф ЛЧ заплановані на 22/23 – 29/30 вересня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 11 вересня "Динамо" в матчі другого туру української Прем'єр-ліги на своєму полі не змогло обіграти чернігівську "Десну" (0:0).