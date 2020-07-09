"Динамо" виграло Кубок України: спортивні підсумки 8 липня

Олександр Чеканов Футбол 09:20, 9.07.2020 Оновлено: 09:53, 9.07.2020

Київське "Динамо" в серії пенальті обіграло "Ворсклу" у фіналі Кубка України, а американський боксер Теофімо Лопес зробив новий випад на адресу Василя Ломаченка.

OBOZREVATEL презентує головні спортивні новини середи, 8 липня.

Крім того, дворазовий чемпіон світу Фернандо Алонсо оголосив про повернення у Формулу-1. Наші читачі вважають найцікавішими такі матеріали:

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