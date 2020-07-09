"Динамо" виграло Кубок України: спортивні підсумки 8 липня
Київське "Динамо" в серії пенальті обіграло "Ворсклу" у фіналі Кубка України, а американський боксер Теофімо Лопес зробив новий випад на адресу Василя Ломаченка.
OBOZREVATEL презентує головні спортивні новини середи, 8 липня.
Крім того, дворазовий чемпіон світу Фернандо Алонсо оголосив про повернення у Формулу-1. Наші читачі вважають найцікавішими такі матеріали:
"Динамо" по пенальті в історичному матчі виграло Кубок України
Дворазовий чемпіон світу оголосив про повернення у Формулу-1
"Динамо" у драматичному фіналі взяло Кубок України: огляд матчу
Проти російського менталітету, – пілот Формули-1 про відмову підтримати рух Black Lives Matter
Лопес про Ломаченка: мені подобається вибивати л***о з таких бійців
Губернатора Санкт-Петербурга освистали під час нагородження "Зеніту". Відео
Михайличенко прокоментував перемогу "Динамо" у Кубку України