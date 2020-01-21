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21 січня • оновлено в 13:11
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"Динамо" відмовляють від покупки нового форварда

2.1т
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Український журналіст, заступник головного редактора тижневика "Футбол" Андрій Шахов висловив думку про початковий етап підготовки київського "Динамо" до другої частини сезону.

З 15 січня кияни знаходяться в Туреччині, де проводять перший навчально-тренувальний збір. "Біло-сині" провели два спаринги, зігравши внічию (1:1) з варшавською "Легією" і обігравши "Нефтчі" (Баку) – 2:1.

Віталій Миколенко в матчі з "Нефтчі"

Віталій Миколенко в матчі з "Нефтчі"

ФК "Динамо"

Шахов звернув увагу на те, що всі голи в складі "Динамо" забили молоді вихованці команди. Так, Георгій Цітаішвілі відзначився у воротах "Легії", а Віталій Миколенко та Назарій Русин відзначилися голами в поєдинку з "Нефтчі".

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"Цітаішвілі 19 років, Миколенко – 20, Русин тільки в жовтні відзначив 21-річчя. Я розумію, що голи – плід командних зусиль, проте, мене дуже обнадіює те, що власна молодь забиває, намагається себе зарекомендувати з кращого боку. Я продовжую вважати, що саме на власних вихованців "Динамо" повинно робити ставку, а тренери повинні їм довіряти в більшій мірі. Я не прихильник того, щоб "Динамо" виходило на трансферний ринок навіть в пошуках нападника, поки немає впевненості в тому, що наявні форварди не тягнуть. Довіряйте тим, хто є, використовуйте їх сильні сторони", – зазначив Шахов, чиї слова цитує "Фраза".

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Динамо" під керівництвом Олексія Михайличенка здобуло свою першу перемогу на зборах в Туреччині.

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Автор
Денис Карпов
Особа
Андрій Шахов
Тег
ФК Динамо Київ
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