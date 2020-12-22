"Динамо" відмовилося від покупки бразильського нападника – ЗМІ

Михайло Морозов Футбол 09:46, 22.12.2020

Київське "Динамо" припинило переговори про можливий перехід бразильського нападника "Фламенго" Лінкольна.

Як повідомляє журналіст Джонас Стелман на своїй сторінці в Twitter, український клуб прийняв таке рішення після того, як футболіста з основної команди перевели в молодіжну. Тепер головним претендентом на нього є португальська "Санта Клара".

"Динамо" охололо до Лінкольна
Twitter Жонаса Стелмана

У нинішньому сезоні Лінкольн взяв участь у 14 поєдинках бразильської Серії А, в яких забив 1 гол і віддав 1 результативну передачу. Він провів на полі лише 12% із загальної кількості ігрового часу, відігравши всього один повний матч.

Нагадаємо, що восени "Динамо" не встигло оформити трансфер нападника через правила реєстрації футболістів в українській Прем'єр-лізі. Тоді кияни були готові заплатити близько 4,5 мільйонів євро за 80% прав на Лінкольна, з яким вже були обговорені деталі контракту.

Як повідомляв OBOZREVATEL, головний тренер столичної команди Мірча Луческу має намір повернути в клуб двох бразильців, які виступають в оренді на батьківщині. Йдеться про півзахисника Че Че та флангового гравця Сідклея.

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