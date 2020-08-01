"Динамо" відмовилося продовжувати контракт із віцечемпіоном світу

Хорватський захисник Йосип Піварич покине київське "Динамо". Як інформує пресслужба "біло-синіх", контракт із віцечемпіоном світу 2018 року продовжений не буде.

"ФК "Динамо" (Київ) дякує Йосипу Піваричу за проявлені професіоналізм і самовіддачу за час виступів у нашій команді. Бажаємо Йосипу успіхів і перемог у його подальшій кар'єрі", – йдеться на сайті "Динамо".

Йосип Піварич ФК Динамо

За київський клуб 31-річний уродженець Загреба виступав із серпня 2017 року. У його активі 47 матчів у всіх турнірах.

Як повідомляв OBOZREVATEL, сам Піварич розглядав варіант продовження кар'єри в столичному клубі.

За словами футболіста збірної Хорватії, все залежало від позиції нового тренерського штабу на чолі з Мірчею Луческу.