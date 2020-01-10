Головна Новини
10 січня • оновлено в 16:42
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Новини футболу

"Динамо" відмовило новачку: ЗМІ повідомили важливу деталь

Читати матеріал російською

Нігерійський півзахисник Беніто, який на початку січня підписав контракт з київським "Динамо", не летить на збір з основною командою клубу.

Беніто

Беніто

ua-football.com

Про це повідомляє телеграм-канал "Шах і Шах" журналістів Шахова-старшого і Шахова-молодшого. У повідомленні говориться, що Беніто залишиться в розташуванні молодіжного складу і не полетить з командою Михайличенка в Туреччину.

Новини
"Цілковита брехня!" Гравець "Динамо" відверто висловився про майбутнє

10 січня динамівці вийшли з відпустки – частина з них пройшли планове медобстеження в клініці "Борис", друга частина пройде обстеження 11-го числа. На вечір п'ятниці призначене перше тренування команди на базі в Кончі-Заспі. 15 січня команда вирушить на збір до Туреччини.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нападник збірної Люксембургу Жерсон Родрігес також не вирушить на зимові тренувальні збори з київським клубом.

Про нові секс-скандали з Роналду і Неймаром читай у нас в Telegram!

Читайте всі новини по темі "Трансфери" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Денис Карпов
Тема
Трансфери
Особа
Андрій Шахов
Тег
ФК Динамо Київ
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
2
2
Смішно
3
Цікаво
1
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги