"Динамо" відмовило новачку: ЗМІ повідомили важливу деталь

Нігерійський півзахисник Беніто, який на початку січня підписав контракт з київським "Динамо", не летить на збір з основною командою клубу.

Беніто ua-football.com

Про це повідомляє телеграм-канал "Шах і Шах" журналістів Шахова-старшого і Шахова-молодшого. У повідомленні говориться, що Беніто залишиться в розташуванні молодіжного складу і не полетить з командою Михайличенка в Туреччину.

10 січня динамівці вийшли з відпустки – частина з них пройшли планове медобстеження в клініці "Борис", друга частина пройде обстеження 11-го числа. На вечір п'ятниці призначене перше тренування команди на базі в Кончі-Заспі. 15 січня команда вирушить на збір до Туреччини.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нападник збірної Люксембургу Жерсон Родрігес також не вирушить на зимові тренувальні збори з київським клубом.

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