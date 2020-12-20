"Динамо" віддало чемпіона світу до "Ворскли"

Півзахисник "Динамо" Георгій Цітаішвілі до кінця сезону буде виступати за "Ворсклу".

20-річний вихованець київського клубу, який у складі молодіжної збірної України виграв чемпіонат світу-2019, продовжить кар'єру в Полтаві на правах арени.

"Дійсно, ми до кінця сезону орендуємо у "Динамо" Георгія Цітаішвілі. Цього футболіста я хотів бачити у своїй команді. За інших потенційних новачкiв поки не буду говорити, що нічого не відомо", – цитує головного тренера "Ворскли" Юрія Максимова footboom.com.

Георгій за основний склад "біло-синіх" дебютував у травні 2018 року, вийшовши на заміну в фіналі Кубка України проти донецького "Шахтаря". 13 грудня 2018 дебютував в Лізі Європи в матчі проти чеського клубу "Яблонець". 25 лютого дебютував в українській Прем'єр-лізі в матчі проти луганської "Зорі".

За весь час взяв участь у 19 матчах "Динамо". У поточному сезоні вийшов на поле в 6 поєдинках, відігравши загалом 200 хвилин. Контракт футболіста з віцечемпіонами України розрахований до кінця 2023 року.

За даними Transfermarkt, трансферна вартість гравця становить 1,5 млн євро.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в ЗМІ з'явилися чутки, що головний тренер "Динамо" Мірча Луческу хоче повернути в команду бразильського хавбека Че Че.