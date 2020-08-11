"Динамо" веде переговори про трансфер сина легендарного Рівалдо – ЗМІ

Михайло Морозов Футбол 12:14, 11.08.2020 Оновлено: 12:30, 11.08.2020

Київське "Динамо" зацікавилося сином легендарного бразильського футболіста Рівалдо, який виступає на позиції нападника за румунський "Вііторул".

Як повідомляє видання Sport.ro, Рівалдіньо увійшов до розширеного списку нового тренера українського клубу Мірчі Луческу. На футболіста також претендують команди з Польщі та ОАЕ, а "Краковія" вже навіть домовилася з "Вііторулом" про суму відступних за гравця і тепер веде переговори про особистий контракт.

У сезоні 2019/10 Рівалдіньо взяв участь у 27 матчах за свою команду, відзначившись 11 голами і 4 результативними передачами. Його вартість за версією Transfermarkt становить 1,1 мільйона євро.

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Динамо" також проявляє інтерес до нападника з чемпіонату Німеччини, який раніше грав під керівництвом Луческу.

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