"Динамо" насилу обіграло "Колос" у матчі з чотирма пенальті

Київське "Динамо" з неймовірними труднощами здобуло перемогу в матчі 27-го туру Прем'єр-ліги з "Колосом".

Гра на НСК "Олімпійський" завершилася успіхом "біло-синіх" – 2:1, причому гості могли розраховувати як мінімум на нічию.

Поєдинок розпочався досить спокійно. Обом командам заважав сильний дощ і в першому таймі глядачі голів не побачили. Зате відразу після перерви події почали розвиватися швидко.

Вже на 52-й хвилині воротар "Динамо" Георгій Бущан парирував удар із пенальті від півзахисника "Колоса" Андрія Богданова. У відповідь капітан киян Віктор Циганков за 12 хвилин ударом із "точки" вивів свою команду вперед.

Однак на 69-й хвилині вдруге право на удар із 11-метрової позначки гості успішно реалізували, зрівнявши рахунок.

Розв'язка наступила за три хвилини до кінця другого тайму. Після перегляду відеоповтору арбітр гри Сергій Бойко призначив уже четвертий пенальті, який реалізував хавбек "Динамо" Де Пена.

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Так, "Динамо" набрало 55 очок і знову вийшло на чисте друге місце в Прем'єр-лізі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент "Динамо" Ігор Суркіс назвав умови для відставки тренера команди Олексія Михайличенка.