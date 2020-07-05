"Динамо" в стилі Ракицького організувало розкішний гол у ворота "Шахтаря"
Карлос де Пена зрівняв рахунок в матчі. ФК "Динамо"
Уругвайський півзахисник "Динамо" Карлос де Пена і український захисник Олександр Сирота організували ефектний гол у ворота "Шахтаря".
На 67-й хвилині Сирота в кращих традиціях Ярослава Ракицького однією передачею відрізав всю оборону "гірників", запустивши партнера в контратаку. Де Пена сповна скористався шедевральним пасом, в один дотик перекинувши Анатолія Трубіна.
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