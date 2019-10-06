"Динамо" в скандальному матчі з двома вилученнями і трьома пенальті обіграло сільський клуб

Київське "Динамо" здобуло непросту перемогу над "Колосом" з села Ковалівка (Васильківський район) в матчі 10-го туру чемпіонату України з футболу в Прем'єр-лізі.

Поєдинок в столиці на "Оболонь-Арені" завершився з рахунком 0:4.

Всі ключові події відбулися в другому таймі. Після досить нудної та одноманітної першої половини, коли "Колос" всім складом сів в оборону, друга була насичена неоднозначними моментами.

Вже на 4-й хвилині другого тайму Шепелєв отримав другу жовту за небезпечний підкат і був вилучений, але номінальні господарі недовго були в більшості.

НА 55-й хвилині Максименко обличчям відбив удар в своїй штрафній. Головний арбітр Андрій Коваленко побачив в цьому моменті гру рукою і вилучив футболіста. Циганков чітко реалізував одинадцятиметровий.

Після цього "Колос" посипався і пропустив ще два м'ячі від Бесєдіна, і на 95-й хвилині від Вербича з пенальті. "Динамо" могло забивати і п'ятий, але другий удар Циганкова з одинадцятиметрової точки Волинець відбив.

"Колос" – "Динамо" 0:4

Голи: 0:1 – 56, пенальті Циганков, 0:2 – 66 Бесєдін, 0:3 – 81 Бесєдін, 0:4 – 90, пенальті Вербич.

Колос – Волинець, Максименко, Чорноморець, Зозуля, Парамонов, Волков, Костишин (Рябов, 61), Ільїн, Мілько, Нехтій (Кожушко, 73), Оріховський (Кізілатеш, 70).

Динамо – Бущан, Шабанов, Кадар, Миколенко (Кендзьора, 74), Шепелев, Гармаш, Циганков (Цітаішвілі, 84), Караваєв, Сидорчук, де Пена (Вербич, 57), Бесєдін.

Попередження: Сидорчук (19), Шепелев (45), Ільїн (53), Оріховський (62), Мілько (75), Вербич (85), Парамонов (87), Бесєдін (88).

Вилучення: Шепелев (49), Максименко (54).

Як повідомляв OBOZREVATEL, в минулому турі "Динамо" обіграло "Дніпро-1". Перша в історії зустріч цих команд в УПЛ завершилася на НСК "Олімпійський" з рахунком 2: 0.

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