"Динамо" в скандальному матчі втратило перемогу над "Зорею"

Київське "Динамо" втратило перемогу над "Зорею" в матчі 6-го туру чемпіонату України з футболу в Прем'єр-лізі.

Зустріч в Запоріжжі на "Славутич Арені" завершилась з рахунком 2:2 і ознаменувалася скандальним моментом у першому таймі.

За рахунку 1:0 на користь киян м'яч після штрафного удару Циганкова перетнув лінію воріт, проте Костянтин Труханов гол не зарахував.

кадр з трансляції

Кияни недовго апелювали до рефері і на 36-й хвилині черговий провал в обороні луганчан завершився точним ударом де Пени - 2:0.

Ще до перерви господарі змогли зрівняти рахунок. За 2 хвилини до свистка Михайличенко змістився з флангу, вимкнув з боротьби Буяльського і потужно вистрілив по центру. Бойко відбив удар перед собою, де точно спрацював на добиванні Громов.

У другому таймі "Динамо" побудувало свою гру виключно на контратаках від оборони. Київські футболісти всією командою захищалися, раз по раз відбиваючи небезпечні випади підопічних Віктора Скрипника.

Розв'язка наступила на 82-й хвилині. Після подачі з кутового м'яч відлетів до Абу-Ханни, і той не довго думаючи, через себе поклав в кут шедевр.

"Зоря" – "Динамо" 2:2

Голи: 0:1 – 18 Родрігеш, 0:2 – 36 де Пена, 1:2 – 42 Громов, 2:2 – 82 Абу-Ханна.

Зоря – Шевченко, Іванисеня, Абу-Ханна, Тимчик, Чеберко, Хомченовський, Кочергін, Громов (Кабаєв, 75), Юрченко, Михайличенко, Будковський.

Динамо – Бойко, Кендзьора, Бурда, Миколенко, Кадар, Циганков, Гармаш (Сидорчук, 46), Буяльський, де Пена (Караваєв, 73), Родрігеш, Мохаммед.

Попередження: Гармаш (32), Михайличенко (45), Бурда (50), Юрченко (55), Абу-Ханна (67).

Відзначимо, що тиждень тому віце-чемпіони України не змогли здобути перемогу в першому матчі під керівництвом нового тренера Олексія Михайличенка, зігравши внічию з "Олімпіком" 1:1.

Як повідомляв OBOZREVATEL, свій матч 6-го туру провів донецький "Шахтар". На стадіонi "Динамо" ім. Лобановського гравці Каштру розгромили земляків з "Олімпіка" (4:0).

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