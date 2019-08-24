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"Динамо" в скандальному дебюті Михайличенка з двома вилученнями не змогло обіграти головного аутсайдера УПЛ

3.2т Читати матеріал російською

Київське "Динамо" не змогло здобути перемогу в першому матчі під керівництвом нового тренера Олексія Михайличенка.

Віце-чемпіони України в п'ятому турі Прем'єр-ліги зіграли внічию на своєму полі з останньою командою чемпіонату донецьким "Олімпіком" – 1:1.

"Біло-сині" дуже непереконливо провели перші 45 хвилин гри. За весь тайм господарі не змогли створити особливо гострих моментів біля воріт суперника, в результаті чого вболівальники освистали команду.

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Початок другої половини видався шокуючим для динамівців. На 52-й хвилині одна з рідкісних контратак "Олімпіка" завершилася точним ударом Політило в кут воріт Бойка.

"Динамо" відразу підняло темп і через 10 хвилин капітан команд Віктор Циганков розкішним обвідним ударом зрівняв рахунок.

На 68-й хвилині арбітр гри Віталій Романов прийняв скандальне рішення вилучити з поля капітана "Олімпіка" Гришко за фол на Вербич.

Після цього господарі ще більше насіли на ворота суперника. За п'ять хвилин до кінця Беньямін Вербич вдарив ногою Драмана і отримав пряму червону картку. У підсумку кияни так і не змогли забити переможний м'яч, завершивши гру внічию.

Як повідомляв OBOZREVATEL, колишній футболіст "Динамо" Данило Сілва підтримав Україну поздоровленням з Днем незалежності.

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Тема
Прем'єр-ліга України
Особа
Олексій Михайличенко
Теги
ФК Динамо Київ ФК Олімпік Донецьк
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