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13 червня • оновлено в 19:43
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"Динамо" в перерваному матчі здобуло вольову перемогу над "Зорею"

  • У поточному розіграші УПЛ в Запоріжжі команди зіграли внічию (2:2), а в Києві сильнішою була "Зоря" (1:2)

  • Луганчани вже три гри не програють "біло-синім"

  • Клуби зіграли між собою 48 разів - у "Динамо" 32 перемоги, у "Зорі" 5

  • Перед грою обидві команди займали другу сходинку в таблиці УПЛ (по 49 очок)

"Динамо" в перерваному матчі здобуло вольову перемогу над "Зорею"
Поєдинок пройшов при порожніх трибунах через карантин
2.3т Читати матеріал російською

Київське "Динамо" в центральному матчі 26-го туру чемпіонату України з футболу в Прем'єр-лізі обіграло луганську "Зорю".

Зустріч на запорізькому стадіоні "Славутич-Арена" завершилася з рахунком 3:1.

Цей поєдинок був одним з ключових за підсумкове друге місце в турнірній таблиці, яке дасть путівку в 3-й кваліфікаційний раунд Ліги чемпіонів.

З перших хвилин обидві команди взяли високий темп, не затримуючи м'яч у центральному колі. Поступово ініціатива стала переходити до господарів, які раз по раз організовували небезпечні контратаки на ворота Бущана. Довгі передачі з глибини дозволяли форвардам "Зорі" вриватися на оперативний простір, однак столичний голкіпер легко справлявся з ударами.

У киян виконував соло Цітаішвілі, створюючи небезпеку в штрафному майданчику команди з Луганська. Відмінний шанс мав Шабанов, але не зміг в порожні ворота замкнути передачу з кутового.

Після перерви матч був перерваний і поновився з пристойним запізненням. Головний арбітр Микола Балакін 20 хвилин чекав, поки над "Славутич-Ареною" пройде сильна гроза з градом.

"Динамо" в перерваному матчі здобуло вольову перемогу над "Зорею"

Instagram луганської "Зорі"

Початок другого тайму стало жахливим для "Динамо". На 54-й хвилині Шабанов у власному штрафному майданчику порушив правило, не встигнувши за Тимчиком, і Юрченко чітко реалізував пенальті.

"Зоря" діяла високим пресингом, змушуючи гравців "Динамо" обрізатися і робити помилки. Луганчанам вдавався пас за спину, де швидкий Громов загострював ситуацію.

На 58-й хвилині Юрченко мав робити рахунок 2:0, після невдалого виносу Бущана, але удар по порожніх воротах прийняла на себе поперечина.

"Динамо" відповіло небезпечною атакою - сейв Махардзе врятував "Зорю" від голу. Поступово гості відійшли до своїх воріт, один за одним гасячи пожежі біля воріт. Вихід на поле Вербича явно оживив в атаці київську команду.

Підопічні Скрипника не справлялися зі столичними форвардами, і з інтервалом в 5 хвилин пропустили два голи від Буяльського i де Пени.

Ефектну крапку чудовим ударом зі штрафного поставив Циганков - 3:1.

"Зоря" – "Динамо" 1:3 (0:0, 1:3)

Голи: 1:0 – 54, пенальті Юрченко, 1:1 – 71 Буяльський, 1:2 – 75 де Пена, 1:3 – 90 Циганков.

Зоря – Махарадзе, Іванисеня (Цвек, 79), Тимчик, Абу-Ханна, Кочергін, Юрченко (Луньов, 84), Громов, Хомченовський, Кабаев, Чеберко, Михайличенко.

Динамо – Бущан, Миколенко, Шабанов, Кендзьора, Попов, Сидорчук (Мохаммед, 84), Андрієвський (де Пена, 61), Шепелев, Цітаішвілі (Циганков, 61), Буяльський (Шапаренко, 90), Русин (Вербич, 61).

Попередження: Кендзьора (30), Михайличенко (70), Попов (77), Абу-Ханна (90), Чеберко (90).

Вилучення: Цвек (84).

Турнірна таблиця УПЛ на 13.06

Турнірна таблиця УПЛ на 13.06

Як повідомляв OBOZREVATEL, 7 червня "Динамо" в центральному матчі 25-го туру УПЛ обіграло "Олександрію".

У 24-му турі кияни поступилися донецькому "Шахтарю" з рахунком 1:3.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
Прем'єр-ліга України
Місце
Україна Запоріжжя
Теги
ФК Динамо Київ ФК Зоря
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