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"Динамо" в неймовірному матчі вилетіло з Ліги чемпіонів: спортивні підсумки 13 серпня

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Київське "Динамо" в матчі з шістьма голами, двома вилученнями і автоголом вилетіло з Ліги чемпіонів, а Ярослав Ракицький викликав лють у мережі роликом про дружбу Росії та України.

OBOZREVATEL представляє головні новини вівторка, 13 серпня.

Крім того, українка Даня Ястремська обіграла екпершу ракетку світу на турнірі в Торонто. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:

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Тема
Ліга чемпіонів
Особи
Даяна Ястремська Олександр Хацкевич
Місце
Україна Київ
Теги
ФК Динамо Київ ФК Брюгге
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