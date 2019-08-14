"Динамо" в неймовірному матчі вилетіло з Ліги чемпіонів: спортивні підсумки 13 серпня

Київське "Динамо" в матчі з шістьма голами, двома вилученнями і автоголом вилетіло з Ліги чемпіонів, а Ярослав Ракицький викликав лють у мережі роликом про дружбу Росії та України.
OBOZREVATEL представляє головні новини вівторка, 13 серпня.
Крім того, українка Даня Ястремська обіграла екпершу ракетку світу на турнірі в Торонто. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:
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