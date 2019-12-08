"Динамо" в меншості сенсаційно програло в центральному матчі туру в УПЛ

Київське "Динамо" сенсаційно програло луганськiй "Зорі" в центральному поєдинку 17-го туру чемпіонату України з футболу в Прем'єр-лізі. Матч на НСК "Олімпійський завершився з рахунком 1:2.

Перед початком гри перемогу "біло-синіх" букмекери оцінювали показником 1,41. Коефіцієнт на успіх "Зорі" становив 7,30.

Гості чудово почали поєдинок, вже на 5-й хвилині відкривши рахунок. Луганчани втекли два в два, Михайличенко увірвався в штрафну, отримавши пас Громова, накрутив опікуна і точно пробив низом.

"Зоря" продовжувала домінувати, в окремі моменти в два паси по флангу легко проходячи "стоячих" футболістів столичного клубу. На 18-й хвилині Громов міг робити рахунок 2:0, але Бойко врятував ворота після виходу один на один.

Замість того, щоб збільшити свою перевагу, футболісти "Зорі" пропустили самі. На 22-й хвилині після ідеального навісу Кендзьора, Вербич головою зрівняв рахунок.

У самому дебюті другого тайму підопічні Михайличенка залишилися в меншості. Кендзера отримав другий гірчичник і відправився оглядати матч на трибуни, а через 4 хвилини Хомченовський забив другий гол.

29-річний хавбек після індивідуального проходу і красивого фінта, з прибирання м'яча під себе, завдав точного удару в ближній кут.

Незважаючи на чисельну перевагу, луганчани ледь не пропустили на 72-й хвилині, коли де Пена зарядив у поперечину над Шевченком.

На 85-й хвилині вже Кочергін міг робити рахунок розгромним, але теж потрапив в поперечину.

Ця перемога дозволила підопічним Віктора Скрипника піднятися на друге місце в турнірній таблиці, обійшовши "Десну" і "Динамо". Відставання від лідера "Шахтаря" становить 13 очок.

Як повідомляв OBOZREVATEL, матч 6-го туру між цими командами в Запоріжжі завершився з рахунком 2:2 і ознаменувалася скандальним моментом в першому таймі.

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