"Динамо" в Лізі чемпіонів: визначилися всі можливі суперники по кваліфікації

Київське "Динамо" стартує в розіграші Ліги чемпіонів сезону 2020/2021 з третього кваліфікаційного раунду. Він буде складатися з одного матчу (15-16 вересня). Плей-офф, якщо "біло-сині" туди проб'ються, буде складатися з двох поєдинків (22-30 вересня).

Суперником київського "Динамо" в 3-му раунді кваліфікації ЛЧ може стати "Ренн", "Вікторія" Пльзень, "Рапід" Відень, ПАОК, АЗ і "Локомотива" Загреб.

Київський клуб точно не зіграє з "Бенфікою", "Бешикташем" і "Гентом" – разом з "Динамо" ці клуби будуть сіяними під час жеребкування за рахунок більш високого рейтингу. Не зіграє столичні футболісти і "Краснодаром", через те, що УЄФА розводить українські та російські клуби при жеребкуванні.

У другому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів відсіються три команди. Якщо вилетить "Бешикташ", то його місце в списку сіяних займе "Вікторія" Пльзень. Цей клуб тоді також виключиться з числа можливих суперників "Динамо".

Жеребкування 2-го раунду кваліфікації відбудеться 10 серпня, 3-го – 31-го. Урочиста церемонія пройде в швейцарському Ньоні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше спортивні аналітики відреагували на призначення Мірчі Луческу новим головним тренером "Динамо" і оцінили ймовірність виходу киян в групу Ліги чемпіонів під його керівництвом.