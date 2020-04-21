У Європейському футбольному союзі (УЄФА) за умови незавершеного сезону через пандемію коронавiрусу, запропонували "план Б".

Динамо - Лугано ФК Динамо

Визначати представництво команд в Лізі чемпіонів і Лізі Європи 2020/21 будуть за поточним клубним рейтингом УЄФА, інформує La Repubblica.

Два найкращих українських клуби в цьому рейтингу це "Шахтар" (16-й) і "Динамо" (25-е). Разом з "гірниками" саме кияни будуть брати участь в головному футбольному турнірі Європи, а не луганська "Зоря", яка займає в поточнiй перерванiй першості УПЛ 2-е місце.

Клубний рейтинг УЄФА

"Шахтар" буде стартувати в груповому раунді Ліги чемпіонів, "Динамо" буде проходити крізь сито кваліфікації. Втім, команда Віктора Скрипника тоді стартує в груповому раунді Ліги Європи.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Керівництво УЄФА озвучило новий план по догравання Ліги чемпіонів і Ліги Європи впродовж трьох тижнів в серпні.