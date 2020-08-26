"Динамо" в кваліфікації Ліги чемпіонів: стали відомі всі потенційні суперники

Динамо після перемоги в Суперкубку готується в Лізі чемпіонів. ФК Динамо

Нідерландський АЗ з Алкмаара, обігравши у 2-му кваліфікаційному раунді чеську "Вікторію" Пльзень (3:1), став другим потенційним суперником "Динамо" у відборі Ліги чемпіонів-2020/21.

Днем раніше в 3-й кваліфай-раунд вийшов грецький ПАОК, вибивши турецький "Бешикташ". Через це бельгійський "Гент" став сіяним, і гарантовано не зустрінеться з киянами.

Ще один потенційний суперник "біло-синіх" визначився в парі "Локомотива" Загреб – "Рапід" Відень, де австрійці на виїзді (1:0) обіграли клуб із Хорватії.

Переможці 3-го раунду, з якого стартує "Динамо", виходять в плей-офф, де сформують з "Краснодаром" дві пари, переможці яких потраплять у груповий раунд.

Відзначимо, що в раунді плей-офф "Динамо" точно не зустрінеться з "Бенфікою" (адже обидві команди в разі виходу в цю стадію будуть сіяними), а також з "Краснодаром". Матчі заплановані на 15 – 16 вересня 2020 року. Жеребкування відбудеться 31 серпня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент "Динамо" Ігор Суркіс висловився про майбутнє гравців київського клубу Жерсона Родрігеса і Дениса Гармаша.

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