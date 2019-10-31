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31 жовтня • оновлено в 10:53
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"Динамо" в історичному матчі обіграло "Шахтар" у Кубку України: спортивні підсумки 30 жовтня

1.3т Читати матеріал російською

Київське "Динамо" вперше в історії вибило донецький "Шахтар" із розіграшу Кубка України, а Володимир Кличко зробив сенсаційну заяву про камбек.

OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини середи, 30 жовтня.

Крім того, з'явилися дані про підкуп Росією членів ФІФА через ЧС-2018. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:

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Теми
Кубок України з футболу Динамо - Шахтар WTA
Особи
Еліна Світоліна Тарас Степаненко Сергій Сидорчук
Теги
ФК Шахтар ФК Динамо Київ
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