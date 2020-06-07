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7 червня • оновлено в 18:59
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"Динамо" в грі з трьома пенальті забило п'ять м'ячів "Олександрії" в УПЛ

1.3т
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Київське "Динамо" в центральному матчі 25-го туру чемпіонату України з футболу в Прем'єр-лізі обіграло "Олександрію".

Матч через карантин пройшов на порожньому НСК "Олімпійський" і завершився з рахунком 5:1.

Всі ключові події матчу відбулися в перші тридцять хвилин першого тайму, коли команди обмінялися трьома голами. При чому всі м'ячі були забиті з пенальті.

На 13-й хвилині Ковалець збив у штрафному Цітаішвілі i Буяльський відкрив рахунок, зробивши це на добиванні (перший удар парирував Паньків, вгадавши кут). Через 5 хвилин Дубра збив Русина і сам постраждалий подвоїв перевагу своєї команди.

На 29-й хвилині олександрійцям вдалося провести ледь не єдину контратаку, яка також завершилася пенальті. Кадірi впустив Сітало: Гречишкін потужним ударом реалізував покарання.

Після перерви швидкості впали. "Динамо" володіло ініціативою і на 56-й хвилині залишилося в більшості. Дубра рукою зупинив Русина, отримавши другу жовту картку.

Підопічні Михайличенка сповна скористалися чисельною перевагою, забивши на 65-й хвилині третій гол. Відзначився Миколенко.

"Олександрія" повністю "попливла" в захисті, дозволивши господарям ще двічі розписатися в своїх воротах.

"Динамо" – "Олександрія" 5:1

Голи: 1:0 – 14 Буяльський, 2:0 – 20, пенальті Русин, 2:1 – 32, пенальті Гречишкін, 3:1 – 65 Миколенко, 4:1 – 81 де Пена, 5:1 – 83 Буяльський.

Динамо – Бойко, Шабанов, Миколенко, Кендзьора (Беніто, 88), Мохаммед, Андрієвський (де Пена, 62), Шепелев, Сидорчук, Буяльський (Дуелунд, 84), Цітаішвілі (Караваєв, 62), Русин (Фран Соль, 74) .

Олександрія – Паньків, Бухав, Мірошниченко, Дубра, Пашаєв, Гречишкін, Лучкевич (Задерака, 68), Банада (Гордієнко, 59), Третьяков (Шастал, 80), Ковалець (Грицук, 68), Сітало (Безбородько, 68).

Попередження: Сидорчук (7), Дубра (20), Банада (25), Мохаммед (31), Шепелев (45), Андрієвський (50).

Вилучення: Дубра (55).

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні в матчі 25-го непросту перемогу над чернігівською "Десною" добув "Шахтар" (3:2).

У 24-му турі кияни поступилися "гірникам" з рахунком 1:3.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
Прем'єр-ліга України
Місце
Україна Київ
Теги
ФК Динамо Київ ПФК Олександрія
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