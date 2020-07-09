"Динамо" в драматичному фіналі взяло Кубок України: огляд матчу

Київське "Динамо" в серії 11-метрових ударів обіграло полтавську "Ворсклу", і в 12-й раз у своїй історії завоювало Кубок України.

В основний час кияни пропустили першими, але зуміли відігратися і перевести матч у додатковий час. Два екстратайму пройшли без голів, а в серії пенальті доля трофею вирішилася лише на 8-му ударі.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, "Динамо" в півфіналі завдяки дублю Мікеля Дуеленда пройшло "Минай", а "Ворскла" у драматичнiй битві здолала "Маріуполь".