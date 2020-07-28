"Динамо" цікавиться російським футболістом – ЗМІ

Михайло Морозов Футбол 16:01, 28.07.2020

Київське "Динамо" проявляє інтерес до півзахисника "Крильєв Совєтов" Антона Зіньковського.

Як повідомляє видання Спорт-Експрес, в контракті футболіста прописана вартість, за яку його можна викупити – трохи менше мільйона доларів. Найбільший інтерес до Зіньковського проявляє пітерський "Зеніт". Ще одним конкурентом "Динамо" в боротьбі за 24-річного гравця є "Краснодар".

У нинішньому сезоні він дебютував у російській Прем'єр-лізі, зігравши 27 матчів, в яких зробив вісім результативних передач. У 2014-2019 роках він виступав за "Чертаново" і другу команду "Зеніту" в другому і третьому за силою дивізіонах країни.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ЗМІ назвали імена помічників, які увійдуть у тренерський штаб Мірчі Луческу в київському "Динамо".

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