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"Динамо" цікавиться форвардом збірної США

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Київське "Динамо" продовжує шукати посилення на проблемну позицію форварда. До сфери інтересів столичного клубу потрапив нападаючий збірної США Андрія Новакович.

22-річний футболіст на правах оренди виступає за голландську "Фортуну Сіттард", а права на гравця належать англійському "Редінгу". За клуб із Нідерландів Новакович зіграв 15 матчів, в яких відзначився п'ятьма забитими м'ячами й однією гольовою передачею. "Фортуна" також бажає підписати повноцінний контракт з орендованим футболістом, повідомляє SportArena.

Андрія Новакович

Андрія Новакович

twitter.com/fortunasittard

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Нагадаємо, що в середині сезону травму отримав основний нападник "Динамо" Артем Бесєдін. Наставник киян Олександр Хацкевич вирішував питання з відсутністю форварда, ставлячи на цю позицію флангових півзахисників Віктора Циганкова і Беньяміна Вербича.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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