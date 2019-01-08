"Динамо" цікавиться форвардом збірної США

Київське "Динамо" продовжує шукати посилення на проблемну позицію форварда. До сфери інтересів столичного клубу потрапив нападаючий збірної США Андрія Новакович.
22-річний футболіст на правах оренди виступає за голландську "Фортуну Сіттард", а права на гравця належать англійському "Редінгу". За клуб із Нідерландів Новакович зіграв 15 матчів, в яких відзначився п'ятьма забитими м'ячами й однією гольовою передачею. "Фортуна" також бажає підписати повноцінний контракт з орендованим футболістом, повідомляє SportArena.
Андрія Новакович
twitter.com/fortunasittard
Нагадаємо, що в середині сезону травму отримав основний нападник "Динамо" Артем Бесєдін. Наставник киян Олександр Хацкевич вирішував питання з відсутністю форварда, ставлячи на цю позицію флангових півзахисників Віктора Циганкова і Беньяміна Вербича.
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