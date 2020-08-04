"Динамо" цікавиться 19-річним бразильським футболістом, – журналіст

Бразильський півзахисник "Палмейрас" Габріель Меніно потрапив в сферу інтересів київського "Динамо", повідомляє місцевий авторитетний журналіст Жуніор Венезі.

Це повторна спроба українських скаутів придбати 19-річного футболіста, який грає в центрі поля на позиції опорного захисника. Меніно, який є вихованцем "Палмейра", за першу команду дебютував в 2020 році. Встиг зіграти в 11 матчах. Відзначився однією гольовою передачі.

Викликається в юнацьку збірну Бразилії U-20, за яку провів 6 матчів.

Габріель Меніно може перейти в Динамо Twitter Жуніора Венезі

Як повідомляв OBOZREVATEL, півзахисники київського "Динамо" Євген Смирний і Микита Кравченко в наступному сезоні будуть виступати на правах оренди в "Колосі" з села Ковалівка, Васильківського району Київської області.

Відзначимо, що в складі київського "Динамо" з'явилося чотири гравці які минулий сезон провели в оренді.