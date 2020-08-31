"Динамо" тричі центр перейшло і забило три голи, – Пятов про Суперкубок

Воротар донецького "Шахтаря" Андрій Пятов вважає не найбільш справедливим поразку від київського "Динамо" у Суперкубку України.

Про це він заявив в ефірі передачі "Великий футбол", коментуючи поразку від "біло-синіх" з рахунком – 1:3. При цьому досвідчений футболіст послався на нефарт і помилки своєї команди.

"Рахунок на табло. Вже кому ми будемо розповідати, що не забили або більше володіли м'ячем. Виграє той, хто забиває. Це футбол, тут все буває. Десь фортуна, десь самі винні. "Динамо" тричі центр перейшло і забило три голи. Це – футбол", – підбив підсумок гри Пятов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, форвард київського "Динамо" Артем Кравець висловився про роботу з новим тренером команди Мірчею Луческу.