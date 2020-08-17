"Динамо" тільки виграє, – гендиректор "Шахтаря" про переїзд на "Олімпійський"

Михайло Морозов Футбол 13:39, 17.08.2020 Оновлено: 14:07, 17.08.2020

Генеральний директор донецького "Шахтаря" Сергій Палкін заявив, що "гірники" хочуть укласти довгостроковий контракт для проведення домашніх матчів на НСК "Олімпійський" у Києві.

"Шахтар" уже кілька місяців грає на НСК "Олімпійський". Ми зараз ведемо переговори, щоб укласти довгостроковий контракт, від якого, я вважаю, і "Динамо" Київ, і НСК "Олімпійський" тільки виграють", – сказав Палкін в інтерв'ю виданню "Інтерфакс-Україна".

Він також розповів про плани "Шахтаря" постелити на стадіоні газон європейського рівня і заявив, що від цього виграє й збірна України.

"Це буде добре і для збірної України, ми обговорювали це питання з Андрієм Шевченком. Є також й інші ідеї щодо взаємної співпраці зі стадіоном. Що стосується "Динамо", то в них є особливе пріоритетне право вибору ігрового дня, якщо за календарем наші ігри випадають на одне й теж число", – зазначив гендиректор "гірників".

Як повідомляв OBOZREVATEL, за інформацією ЗМІ, "Шахтар" заявив НСК "Олімпійський" як свій домашній стадіон на матчі української Прем'єр-ліги 2020/21.

Коментувати
Спорт Футбол

Дивіться також

Лукашенко заявив про "чорношкірих і жовтопиких" солдатів НАТО: з'явилася реакція

Російський журналіст порівняв Соловйова із засновником нацистської ідеології

Мінськ передачею Росії "вагнерівців" показав, що відносини з Україною нічого не варті – ОПУ

У Білорусі помітили колону військової техніки: їхала з боку Росії. Відео

У Білорусі оголосили загальнонаціональний страйк: головне про протести 17 серпня