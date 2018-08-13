"Динамо" та "Шахтар" скинули з трону УПЛ

Звиклі завжди бачити на вершині турнірної таблиці "Динамо" та "Шахтар" зараз трохи дивуються. Минуло вже 4 тури Прем'єр-ліги, а на першому місці ні донеччани, ні кияни. Лідерство захопила і утримує "Олександрія"!

Що сталося?

4 матчі, 4 перемоги, 6:0 по голам - про таку статистику зараз мріє навіть "Динамо" (яке, правда, поки зіграло на один матч менше олександрійців через перенесення гри з "Маріуполем"). "Олександрія", не володіючи зоряним складом навіть за мірками УПЛ та чимось феноменальним, відмінно справляється з суперниками по чемпіонату.

У чому сила "Олександрії"?

Втім, чогось подібного на старті сезону й варто було очікувати. На тлі минулого чемпіонату, коли команда Володимира Шарана не потрапила до першої шістки, зараз олександрійці виглядають "новим обличчям" УПЛ. У клубі все чітко та стабільно за умовами і зарплатами, команда масово не втрачає гравців (як багато інших), є чітка концепція в плані життя ФК і команди. В цей же час конкуренти не відзначаються стабільністю, втратили кілька важливих гравців, а самі команди лихоманить в плані гри та результатів.

До того ж у "Жовто-чорних" випав і нескладний календар - два новачка ліги ("Десна" та "Арсенал-Київ"), посередні "Карпати" і нестабільна "Зоря". По суті, втратити очки команда Шарана могла тільки в матчі з "Зорею", де гра йшла до нульової нічиєї, але в кінцівці таки забила переможний гол.

"Олександрія" - це по-своєму невеликий внутрішній світ в українському футболі зі своїми законами. Коли в багатьох клубах ще були роздуті зарплати та відсутність приземленої стратегії, у олександрійців вже (та й раніше теж) були скромніші (але гідні та стабільні) зарплати і преміальні, не було розбазарювання грошей, велася скромна трансферна політика з мінімальним залученням сумнівних легіонерів (яких в команду підписували одиниці).

Тепер система "Олександрії" дає плоди. До всього іншого у Шарана зараз є одна з найбільш зіграних і стабільних команд в УПЛ - всі важливі гравці грають тут вже по 3-4 роки, без "пішов-повернувся" в статусі вільних агентів. Так, клуб також відпускає гравців, але це в основному ті люди, яким далі немає сенсу сидіти в "Олександрії" і не грати.

А недавно ФК ще й заробив непогано на продажі - в Бельгію за 250 тис. євро був відпущений захисник Андрій Бацула.

Чи зможе "Олександрія" утриматися високо?

На 1-2-му місці - ні. Через кілька турів олександрійців таки скине "Динамо" та/або "Шахтар". Навіть якщо команда Шарана й далі стане всіх обігрувати, у киян і донеччан будуть кращі додаткові показники, що дає перевагу у визначенні місця. Ну і самі "Динамо" з "Шахтарем" куди сильніше "Олександрії", яку напевно переможуть в очних зустрічах.

fco.com.ua

Втім, головна (і реальна) місія "Жовто-чорних" в цьому сезоні - поборотися за бронзу з "Ворсклою" і "Зорею", крім цього завоювавши путівку в єврокубки. Тут у команди Шарана є козир: "Зоря" і "Ворскла" (полтавчани - так точно) будуть восени витрачати чимало сил на Лігу Європи, "Олександрія" ж буде рівно йти по чемпіонату та брати своє. Чим більше олександрійці наберуть очок восени, тим легше навесні їм буде відстояти свої позиції.

"Олександрія" ламає стереотипи?

Не зовсім, хоча подібне "скидання з трону" грандів українського футболу в останні роки трапляється рідко. За останні 10 років, коли існує УПЛ, лише двічі на старті чемпіонату (після 4-х турів) на 1-му місці був хтось крім "Динамо" і "Шахтаря".

Останній раз подібне спостерігалося в 2010 році, коли зухвало почав "Дніпро". Після 4-х турів дніпряни були лідерами, випереджаючи "Динамо" на 2 очки. Але закінчили чемпіонат на четвертій позиції.

А в сезоні 2008/09 сезон в УПЛ починався взагалі весело - лідируючі позиції відразу захопили донецький "Металург" і харківський "Металіст" (клубів, яких не існує вже кілька років). Але тоді це були грізні бійці українського футболу, які завершили сезон в УПЛ на 4-м і 3-м місцях відповідно.