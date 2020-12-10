"Динамо" стало найкращим клубом Ліги чемпіонів в особливому рейтингу, випередивши "Барселону" і "Шахтар"

Київське "Динамо" очолило рейтинг Ліги чемпіонів сезону 2020/2021 за кількістю клубних вихованців, які були заявлені на турнір.

Як повідомляє авторитетний сайт Transfermarket, в ростері віцечемпіонів України на сезон було 20 гравців, які починали свій шлях в академії "Динамо". З них 16 футболістів змогли проявити себе на полі в поєдинках ЛЧ.

Другим йде норвезький "Мітдтьюлланд" (13/7). На третьому рядку розташувалася каталонська "Барселона": 12 в заявці – 10 грали в матчах.

Донецький "Шахтар" за цим показником розмістився на четвертій позиції. У "гірників" з 10 вихованців на поле вийшло 9.

Як повідомляв OBOZREVATEL, і "Динамо" і "Шахтар" завершили свої виступи в груповому етапі Ліги чемпіонів і продовжать похід на євроарені у Лізі Європи. У заключних турах ЛЧ "Динамо" обіграло угорський "Ференцварош", а "Шахтар" звів внічию зустріч з італійським "Інтером".