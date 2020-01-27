"Динамо" стало найбільш неефективним клубом УПЛ

Київське "Динамо" стало однією з найбільш неефективних команд Європи та найгіршою в УПЛ за версією Міжнародного центру футбольних досліджень (CIES).

Як повідомляє офіційний сайт організації, в CIES проаналізували дані команд з 31 європейського чемпіонату, щоб вивести показник очікуваних очок і порівняти їх з тією кількістю пунктів, які були набрані клубами в першій половині сезону 2019/20. При розрахунку цього показника враховувалися володіння м'ячем, а також кількість і якість нанесених по воротах ударів.

"Динамо" в матчі проти "Олександрії" Bazasport

Київське "Динамо" має найнижчий показник ефективності в УПЛ і третій найгірший показник серед європейських клубів – кияни набирають в середньому 2 очка за гру замість очікуваних 2,43. Найкращий показник в українській Прем'єр-лізі належить "Олександрії" (+0,53), яка набирає 1,83 очка замість 1,3. У трійку також увійшли "Маріуполь" (+0,33) і "Шахтар" (+0,29).

У загальному рейтингу європейських команд кияни потрапили у топ-25 найбільш неефективних клубів, зайнявши 23-є місце поряд зі "Спартаком" з Трнави та "Еспаньйолом".

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Динамо" працює над виправленням помилок першої половини сезону на зимових зборах у Туреччині, де зазнало першої поразки в новому році, програвши "Хайдуку" зі Спліта.

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