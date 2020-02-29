"Динамо" - "Спартак": онлайн відеотрансляція чемпіонату Росії з футболу

У суботу, 29 лютого в Москві відбудеться один з центральних матчів 20-го туру чемпіонату Росії з футболу в Прем'єр-лізі.

"Динамо" на "ВТБ Арені" прийме в дербі "Спартак". Зустріч розпочнеться о 15:30 за київським часом (16:30 мск).

У першому колі команди зіграли внічию 0:0. У минулому сезоні "Спартак" виграв обидва матчі: 2:1 вдома і 1:0 в гостях.

Склади команд:

"Динамо": Шунін, Паршивлюк, Риков, Скопінцев, Шуньїч, Ордець, Шиманьськи, Нойштедтер, Хільємарк, Ігбун, Нжі.

"Спартак": Максименко, Кутепов, Джикия, Рассказов, Жіго, Айртон, Зобнин, Бакаєв, Крав, Соболєв, Понсе.

У прямому ефірі стежити за грою можна буде завдяки плеєру в цій новині.

Раніше колишній нападаючий "Спартака" Валерій Шмаров розповів про протистояння "червоно-білих" з українськими клубами в останні роки існування СРСР. У Донецьку і Києві "Спартак" закидали цеглою.

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