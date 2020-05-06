"Динамо" "спалило" "Олімпійський", через серйозну проблему - фотофакт

Максим Богданов Футбол 19:29, 6.05.2020

Київське "Динамо" вирішило незвичайним чином звернути увагу на проблему підпалів сухої трави, розмістивши колажі з нібито випаленими газонами трьох найвідоміших стадіонів України.

"Клуб прийняв рішення випалити траву на своєму домашньому полі, щоб вона краще росла в наступному сезоні. Ми дотримуємося старою доброю традицією палити сухостій, покладаємо на цей процес великі надії і рекомендуємо зробити те ж на стадіонах" Олімпійський "і" Арена-Львів ", - повідомляє прес-служба "біло-синіх", при цьому відразу уточнюючи, що це вигадана історія.

Клуб закликав українців повідомляти в поліцію про випадки підпалів і відмовитися від згубної традиції для збереження життя, навколишнього середовища і здоров'я власних дітей.

Як повідомляв OBOZREVATEL, експерти розбили головні міфи про спалювання сухої трави.

15 квітня президент України Володимир Зеленський підписав закон, що посилює відповідальність за самовільний підпал листя і сухої трави.

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