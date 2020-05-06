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6 травня • оновлено в 23:25
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"Динамо" "спалило" "Олімпійський", через серйозну проблему - фотофакт

5.2т
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Київське "Динамо" вирішило незвичайним чином звернути увагу на проблему підпалів сухої трави, розмістивши колажі з нібито випаленими газонами трьох найвідоміших стадіонів України.

"Клуб прийняв рішення випалити траву на своєму домашньому полі, щоб вона краще росла в наступному сезоні. Ми дотримуємося старою доброю традицією палити сухостій, покладаємо на цей процес великі надії і рекомендуємо зробити те ж на стадіонах" Олімпійський "і" Арена-Львів ", - повідомляє прес-служба "біло-синіх", при цьому відразу уточнюючи, що це вигадана історія.

Клуб закликав українців повідомляти в поліцію про випадки підпалів і відмовитися від згубної традиції для збереження життя, навколишнього середовища і здоров'я власних дітей.

ФК "Динамо" Київ прийнять решение віпаліті траву на своєму домашньому полі, аби вона краще росла у Наступний Партнери Вся. Ми слідуємо старій добрій традиції палити сухостій, покладаємо на цею процес Великі Сподівання и Рекомендуємо сделать ті самє на стадіонах "Олімпійський" та "Арена-Львів". Правда ж маячня? Ми теж так думаємо! У такий способ ми Хочемо привернути Рамус до підпалів на полях значний більшіх за футбольні. За данімі державної служби з ПИТАНЬ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ, з початку року в Україні сталося более 12 тисяч пожеж в екосистемах. Через віпалювання сухостою гинут люди, живцем згоряють Тисячі тварин и знищують кілометрі площинах. На мнение лікарів, Наслідки підпалів могут спричиняти Легеневі захворювання, якіх усьому світу зараз и так вістачає. Ми заклікаємо українців повідомляті в поліцію про випадки підпалів та відмовітіся від пагубної традиції для Збереження життя, довкілля та здоров'я Власний дітей! Фото у колажі: Сергій Рістенко, Depositphotos

Публікація від FC Dynamo Kyiv official (@fc_dynamo_kyiv)

Як повідомляв OBOZREVATEL, експерти розбили головні міфи про спалювання сухої трави.

15 квітня президент України Володимир Зеленський підписав закон, що посилює відповідальність за самовільний підпал листя і сухої трави.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
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