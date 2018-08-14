Динамо - Славія: відео голів

Київське "Динамо" в матчі-відповіді 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів виграла у чеської "Славії". Поєдинок пройшов у столиці України на НСК "Олімпійський".

OBOZREVATEL вів онлайн-трансляцію матчу Динамо - Славія, і пропонує своїм читачам подивитися відео голів.

Динамо Україна - Славія Чехія 2:0

Динамо - Бойко, Кадар, Бурда (Шабанов, 75), Піваріч, Кендзьора, Шепелев (Буяльський, 88), Сидорчук, Циганков, Вербич, Гармаш, Бесєдін.

Славія - Колар, Делі, боржомі, Цоуфал, Нгаде-Нгаджуі, Соучек, Гушбауер (Фрідріх, 85), Сікора, Стох, Змргал (Белуце, 68), Тецл (Шкода, 75).

Попередження: Гушбауер (38), Коварж (39), боржомі (87), Цоуфал (89).

Гол: 1: 0 - 11 Вербич.

2:0 – 74 Беседин.

У першому поєдинку на "Еден Арені" в Празі кияни прикро упустили перемогу. Після голу Вербича "біло-сині" примудрилися пропустити на останній хвилині зустрічі з пенальті.