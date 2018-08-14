Другий гол! Динамо - Славія: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів

Київське "Динамо" і празька "Славія" у вівторок, 14 серпня, проводили матч-відповідь третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів. Путівку до плей-офф турніру команди розігрували на столичному НСК "Олімпійський". OBOZREVATEL вів онлайн-трансляцію матчу Динамо - Славія.

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦІЯ ДИНАМО - СЛАВІЯ

Ліга чемпіонів. 3-й кваліфікаційний раунд

Матч-відповідь

Київ, НСК "Олімпійський"

Головний арбітр: Даніель Стефанські (Польща)

"Динамо" (Київ, Україна) - "Славія" (Прага, Чехія) - 2:0

перший матч - 1:1

Голи: Вербич, 11, Бєсєдін, 74

"Динамо": 71.Бойко - 5.Сидорчук, 7.Вербич, 8.Шепелєв, 15.Циганков, 19.Гармаш, 23.Піварич, 26.Бурда, 41.Бєсєдін, 44.Кадар, 94.Кендзьора

Запасні: 1.Бущан, 6.Че Че, 9.Морозюк, 18.Андріевський, 29.Буяльський, 30.Шабанов, 43.Русін

"Славія": 1.Коларж - 5.Цоуфал, 6.Сікора, 8.Змргал, 10.Гушбауер, 11.Тецл, 13.Нгадеу-Нгаджуі, 17.Стох, 18.Боржил, 19.Делі, 22 .Соучек

Запасні: 31.Коварж, 12.Зелени, 15.Кудела, 20.Белуце, 21.Шкода, 25.Фридрих, 28.Покорни

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90+5. ВСЕ! "Динамо" виходить до наступного кола!

90+3. ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Фридрих небезпечно збив Гармаша.

90+3. Бєсєдін головою повз пробив.

90+2. Гармаш не влучив у ворота метрів з 14.

90+1. ЗАМІНА. Циганков на сьогодні закінчив. Морозюк Віктора змінює.

89. ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Цоуфал відверто валить Вербича.

88. ЗАМІНА. Шепелєв покинув поле. Буяльський замість нього.

86. ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Боржил за провокації отримав.

85. ЗАМІНА. Фридрих у грі, Гушбауер на лавочці.

82. Циганков пробив вище воріт з лінії штрафного майданчика.

80. Гармаш з 20 метрів в руки воротарю вдарив.

78. До речі, момент з голом на тоненького у нас. Здається, Артем був поза грою.

75. ЗАМІНА. У нас Шабанов змінює Бурду.

75. ЗАМІНА. Тецл йде, Шкода виходить.

74. 2:0!!! Бєсєдін! Нарешті! Циганков красивим пасів вивів партнера один на один, а той переграв воротаря.

71. Піварич для когось з партнерів заміну просив.

68. Ой-ой-ой!!! Як зараз пощастило "Динамо". Фантастика. Соучек після прострілу зліва з двох метрів запустив м'яч повз порожньої рамки.

67. ЗАМІНА. Белуце замість Змргала.

65. Ех. Циганкову не дали пробити на вході до штрафної.

62. Як же повільно у нас час йде...

60. Вербич сьогодні просто бог. Нанизує захисників, граючись.

57. Простріл на Бєсєдіна пішов. Делі випередив нашого форварда.

55. Гушбауер зараз дуже брудно себе повів. Ліктем вставив Піваричу відверто. Причому готував удар свідомо.

53. Гості беруть м'яч під контроль.

50. Бєсєдін впав на лінії штрафної "Славії". Пенальті немає.

47. Делі врізав шипами в стегно Циганкову. Боляче Віктору.

ДРУГИЙ ТАЙМ РОЗПОЧАВСЯ. "Динамо" з центру поля розіграло.

20:35. Повертаємося на "Олімпійський".

20:31. Такого ви точно ніколи не бачили! "Нірвана" під акордеон і бандуру!

20:22. ПЕРЕРВА.

45+3. Усе. Свистить польський суддя. Відпочиваємо.

45+2. Вербич зіграв рукою в своїй штрафній. Суддя пожалів нас.

45. Дуже нервова кінцівка тайму.

43. Ого! Змргал ледь не влучив у дев'ятку метрів з 30.

40. Справжній скандал у нас. Виставив суддя з лавочки одного з помічників тренера чехів.

39. ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Гушбауер за розмови.

38. Фух... Забила "Славія". Судді хвилину прикидали і свиснули офсайт. Хоча Тецл був в правильному положенні.

37. Сидорчук обрізав всю команду. Бурда підстрахував.

35. Бойко, вибиваючи м'яч, в аут його відправив.

31. У "Динамо" розминатися вирушили Че Че та Русин.

30. У Стоха не вийшов удар з 14 метрів. Виглядало небезпечно.

28. Ще одна гостра подача Циганкова зі штрафного пішла. Тепер захист чехів уважно зіграла.

25. Бєсєдіна кидали в прорив, але того захисник "з'їв" просто.

22. Гості все частіше гостюють біля воріт Бойка.

20. У Бєсєдіна не вийшов удар після навісу зліва.

18. Вербич пробив в дотик метрів з 8. У воротаря.

16. Ух! Бойко головою м'яч вибив на кутовий. Щоправда, у гостей офсайд свиснули.

12. Тут же гості відповіли ударом головою з меж штрафного.

11. 1:0 !!! Ха-ха! Вербич знову кладе "Славії". Після подачі Циганкова словенець в падінні ногою відправив м'яч у кут.

10. Бєсєдіна збили біля чужої штрафної. Без картки.

7. Чехи придавили. Два небезпечних простріли виконував Змргал. Відбився Київ.

6. В контратаку вилетіло "Динамо". Подача Гармаша не пройшла.

4. Гармаш пальнув метрів з 18. Воротар на кутовий перевів.

3. Спокійний початок. Наші більше контролюють м'яч.

МАТЧ РОЗПОЧАВСЯ. Гості розіграли з центра поля.

2 ХВИЛИНИ ДО МАТЧУ. Виходять футболісти на поле.

10 ХВИЛИН ДО МАТЧУ. Організатори говорили щось там про 50 тисяч... Поки не пахне.

21 ХВИЛИНА ДО МАТЧУ. Команди на розминці вже.

30 ХВИЛИН ДО МАТЧУ. Народу негусто поки.

45 ХВИЛИН ДО МАТЧУ. Стартові склади вже у нас! Відзначаємо дебют в сезоні віце-чемпіона світу в складі "Динамо" Йосипа Піварича!

90 ХВИЛИН ДО МАТЧУ. Добрий вечір, дорогі друзі! У Києві вирішується доля путівки в плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів.

ДЕ ДИВИТИСЯ ДИНАМО - СЛАВІЯ

Побачити трансляцію з головної арени країни можна буде в ефірі телеканалу 2+2.

Крім того, дивіться на OBOZREVATEL онлайн-відеотрансляцію матчу Динамо - Славія.

ПРОГНОЗ НА МАТЧ ДИНАМО - СЛАВІЯ

Фаворитом поєдинку у Києві є господарі поля. Ставки на перемогу динамівців за підсумками 90 хвилин основного часу приймаються з коефіцієнтом 1,85.

Нічия оцінюється котируванням 3,40. А показники на успіх чеських футболістів досягають рівня 4,40.

ЛЮДИ В ЧОРНОМУ

Поєдинок довірили обслуговувати польській бригаді арбітрів на чолі з 41-річним Даніелем Стефанськи.

Допомагати йому будуть співвітчизники Марцин Бонек і Давид Голіс. Роль четвертого рефері дісталася Збігневу Добриніну.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Олександр Хацкевич, головний тренер "Динамо":

- Нам треба жалити суперника в атаці і бути агресивними. Бути так само агресивними, якими були оси у Празі. Думки про перевагу домашнього поля після голу на чужому, думки про гру на утримання рахунку - мають відійти на другий план. Ми будемо будувати гру інакше, ніж у Чехії. Ви побачите як. Ми зробили висновки з першої гри. Треба приділити ще більше уваги супернику при стандартах, особливо центральним захисникам.

Йіндржіх Трпішовскі, головний тренер "Славії":

- Обидва суперники дуже сильні, футболісти - кваліфіковані, а команди вивчають одна одну. Ми зіткнулися з дуже сильною обороною суперника, проаналізували цей аспект і постараємося обійти його, щоб більше атакувати. Ми багато аналізували минулий матч, розібрали все по деталях, щодо кожного футболіста і, зрозуміло, використовуємо це. Ми розуміємо, наскільки сильний суперник у нас, але віримо, що зробимо все можливе, щоб перемогти у Києві.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

"Динамо": Бойко - Морозюк, Кадар, Бурда, Кендзьора, Сидорчук, Буяльський, Циганков, Гармаш, Вербич, Бесєдін

"Славія": Коларж - Цоуфал, Сікора, Змргал, Гушбауер, Нгадеу-Нгаджуї, Стох, Боржил, Делі, Шкода, Соучек

ПЕРШИЙ МАТЧ

У першому поєдинку на "Еден Арені" у Празі кияни прикро упустили перемогу. Після голу Вербича "біло-сині" примудрилися пропустити на останній хвилині зустрічі з пенальті.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Європейський футбольний Союзу підклав справжню свиню київському "Динамо" напередодні матчу зі "Славією". Дисциплінарний комітет організації вирішив покарати український клуб за поведінку вболівальників на одному з попередніх матчів єврокубків.

Додамо, що в разі перемоги над "Славією" динамівці у плей-офф раунді Ліги чемпіонів зіграють з найсильнішим у дуелі амстердамського "Аякса" та льєзького "Стандарта". Їхня перша зустріч у Бельгії принесла ефектну нічию - 2:2.