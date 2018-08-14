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Динамо - Славія: де дивитися матч Ліги чемпіонів

7.2тЧитати новину російською

Київське "Динамо" і празька "Славія" у вівторок, 14 серпня, проведуть матч-відповідь третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів. Команди після результативної нічиї в столиці Чехії зустрінуться в боротьбі за путівку до плей-офф турніру на НСК "Олімпійський". OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію матчу Динамо - Славія. Початок гри - о 19:30.

Побачити поєдинок можна буде у прямому ефірі на телеканалі 2+2. Крім того, пряму відео-трансляцію матчу Динамо - Славія дивіться на OBOZREVATEL.

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Нагадаємо, в першій зустрічі в Празі динамівці добилися нічиї 1:1. На гол словенського легіонера "біло-синіх" Беньяміна Вербича пражани відповіли точним ударом Йозефа Гушбауера з пенальті на останній хвилині компенсованого часу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, київське "Динамо" оголосило про трансфер 18-річного нападника Владислава Супряги.

Читайте всі новини по темі "Ліга чемпіонів" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Ліга чемпіонів
Місце
УкраїнаКиїв
Об'єкти
ФК Динамо КиївФК Славiя
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