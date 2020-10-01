"Шахтар" і "Динамо" дізналися суперників у Лізі чемпіонів

За підсумками жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів сезону 2020/2021, донецький "Шахтар" потрапив у групу B, де зіграє з іспанським "Реалом", італійським "Інтером" і німецькою "Борусією" з Менхенгладбаха.

Київське "Динамо" опинилося в квартеті G. Суперниками "біло-синіх" стануть італійський "Ювентус", іспанська "Барселона" й угорський "Ференцварош", який тренує Сергій Ребров.

Повний склад груп виглядає так:

Група А: "Баварія", "Атлетіко", "Ред Булл", "Локомотив"

Група B: "Реал", "Шахтар", "Інтер", "Боруссія" Менхенгладбах

Група С: "Порту", "Манчестер Сіті", "Олімпіакос", "Марсель"

Група D: "Ліверпуль", "Аякс", "Аталанта", "Мідтьюлланд"

Група E: "Севілья", "Челсі", "Краснодар", "Ренн"

Група F: "Зеніт", "Боруссія" Дортмунд, "Лаціо", "Брюгге"

Група G: "Ювентус", "Барселона", "Динамо", "Ференцварош"

Група H: ПСЖ, "Манчестер Юнайтед", "РБ Лейпциг", "Істанбул ББ"

Повний розклад матчів групового етапу буде опубліковано в п'ятницю, 2 жовтня, після вивчення календарів клубів, що беруть участь, та інших зацікавлених сторін.

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Динамо" в 3-му кваліфікаційному раунді пройшло нідерландський АЗ, а в раунді плей-оф обіграло бельгійський "Гент".