"Динамо" - "Шахтар": відеоогляд матчу з трьома голами і бійкою

Футболісти київського "Динамо" не змогли обіграти донецький "Шахтар" на своєму полі в третьому турі Прем'єр-ліги. Зустріч на заповненому НСК "Олімпійський" завершилася з рахунком 2:1.

На голи натуралізованих українців "Шахтаря" Мораеса і Марлоса "Динамо" відповіло м'ячем новачка Родрігеша. У кінцівці гравці не змогли стриматися і влаштували бійку.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам подивитися відеоогляд поєдинку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у вівторок "Динамо" в напруженому матчі 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів на виїзді мінімально поступилося "Брюгге".

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